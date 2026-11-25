El equipo de la Colonia Obrera selló su boleto de entrada a la liguilla con una clara victoria de 3-1 sobre los Ángeles de la Borja, en partido que protagonizaron durante la jornada 15 y última del calendario, en la categoría 48 y más de la Liga Master-Oro-Platino.

Julio César Hernández, Julio Guerra y Gamaliel Gaytán firmaron los goles con los que el conjunto obrero impuso condiciones como visitante, sobre la cancha de la Unidad Deportiva "Papo" Ríos; por su parte, los angelinos contaron con un solitario tanto de Jesús Bosques para acortar distancia.

La victoria posicionó a la Obrera en el quinto puesto de la tabla, con 20 puntos y un lugar reservado en la "fiesta grande", mientras que Ángeles quedó eliminado tras finalizar con 12 unidades, en el penúltimo puesto.

En otro duelo de la jornada 15, disputada el pasado sábado, el equipo de Aceros venció por 2-1 al sublíder Notaría Maldonado y amarró el pase a la liguilla.

José Alberto Aguilar ingresó de cambio en la parte complementaria y se convirtió en el MVP tras firmar un doblete que sostuvo la victoria acerera; por los notarios, Irineo Vázquez marcó el gol del descuento. Con esto, Acereros avanzó a la ronda de cuartos de final como sexto de la tabla, con 20 puntos, mientras que Notaría terminó en el segundo lugar, con 34 unidades.