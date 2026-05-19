¿Final para la afición o solo para ricos? Reventa de boletos ya supera los $5 mil pesos

La emoción por la gran Final del Clausura 2026 ya se siente entre los aficionados de Cruz Azul y Pumas, pero junto con la expectativa llegó también una realidad que ha generado molestia: los precios de reventa de boletos se dispararon incluso antes de que existiera una confirmación oficial sobre los costos de las entradas.

La serie que enfrentará a dos de los clubes más populares de la capital ha provocado una auténtica fiebre por conseguir un lugar en el estadio. El interés es tan alto que, según reportes difundidos en medios deportivos, algunos boletos para el partido de Vuelta ya aparecen en reventa con precios que superan los 5 mil pesos, una cifra que para muchos aficionados representa un gasto difícil de justificar.

¿Por qué se dispararon tanto los precios?

El fenómeno no es nuevo en el futbol mexicano, pero esta Final reúne ingredientes especiales. Por un lado, Cruz Azul busca reafirmar su protagonismo tras eliminar a Chivas en semifinales, mientras que Pumas quiere romper una larga espera y volver a conquistar un título de liga. La rivalidad capitalina, el peso histórico de ambos clubes y la expectativa de una serie cerrada han elevado la demanda de boletos a niveles extraordinarios.

Además, el entusiasmo de la afición llega en un momento donde la Liga MX ha mostrado cifras altas de asistencia durante la Liguilla, reflejando el creciente interés por las fases finales del torneo.

Del estadio al mercado informal

Aunque todavía no se han confirmado oficialmente los precios definitivos para las localidades, versiones filtradas apuntan a boletos desde aproximadamente 500 pesos para zonas más accesibles, mientras que espacios preferenciales podrían alcanzar cifras considerablemente más elevadas. Ese panorama ha abierto la puerta a la especulación y a la reventa, donde algunos revendedores ya intentan capitalizar el furor por el campeonato.

Para muchos seguidores, el problema no solo es el costo, sino la sensación de que asistir a un evento deportivo de esta magnitud se ha vuelto cada vez menos accesible. En redes sociales, varios aficionados han cuestionado cómo una experiencia pensada para la pasión popular termina convirtiéndose en un lujo reservado para quienes pueden pagar cifras exorbitantes.

Una Final que promete... dentro y fuera de la cancha

Mientras el balón todavía no rueda, la conversación ya está encendida. La Final entre Pumas y Cruz Azul no solo definirá al nuevo campeón del futbol mexicano; también vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la reventa y el acceso de los aficionados a los grandes espectáculos deportivos.

Porque si algo ha quedado claro antes del silbatazo inicial, es que para muchos seguidores, el primer partido ya comenzó... y se está jugando en la búsqueda desesperada por conseguir un boleto sin vaciar la cartera.