Cruz Azul y Pumas disputarán la Final de Liga MX en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO 18-May-2026 .-La Final entre Pumas y Cruz Azul se jugará el jueves 21 en Ciudad de los Deportes y el domingo 24 de mayo en el Olímpico Universitario.

Cruz Azul no quiso abandonar la capital y luego de varias horas de negociaciones, se acordó que la Final de Ida entre la Máquina Celeste y los Pumas se jugará el jueves 21 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 20:00 horas.

Desde que los cementeros volvieron a la CDMX no han perdido, y aunque tenían la oportunidad de regresar a Puebla, finalmente la directiva negoció para utilizar el inmueble de la Colonia Noche Buena, que fue su casa hasta el año pasado.

El estadio se encuentra pintado de amarillo y azul, fue la casa del América antes de que volvieron al Coloso de Santa Úrsula, y apenas el domingo pasado, el equipo femenil se coronó campeón del Clausura 2026.

Nada de esto detuvo a Cruz Azul que puso todos los recursos para no abandonar la CDMX. Los cementeros jugaron en Puebla durante la mayor parte de la Fase Regular, pero en cuanto hubo oportunidad regresaron al recién remodelado Estadio Banorte.

La Final de vuelta se escenificará en el Estadio Olímpico Universitario el domingo 24 de mayo a las 19:00 horas.

De acuerdo con la Liga MX, Cruz Azul no violó ningún reglamento. "De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Competencia de la LIGA BBVA MX, el Club Cruz Azul solicitó cambio de sede, toda vez que su estadio registrado ante la liga, el Estadio Banorte, no se encuentra disponible por causa de fuerza mayor.

Después de entregar toda la documentación requerida, se autorizó al Club el cambio al Estadio Ciudad de los Deportes, donde se jugará la Final de Ida.