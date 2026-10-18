Carlos Álvarez lidera goleada del América sobre León: 5-3

El América mantiene el vuelo de líder en el torneo Apertura 2026. No se dejó alcanzar por las garras del León y, como respuesta, le propinó una goleada a domicilio (3-5), con un partidazo del refuerzo español Carlos Álvarez.

Pese al dominio del América, con un estilo férreo, propio del técnico Guillermo Almada, las Águilas no evitaron la "manchita" en su visita a La Fiera. El silbante Ismael López concedió un penalti tras revisar en el VAR una rigurosa falta de Juan Guevara sobre el uruguayo Brian Rodríguez (choque de rodilla sobre la línea del área grande).

En el cobro de la pena máxima no perdonó Henry Martín. El delantero que aspira a una reaparición con la Selección Mexicana definió potente a ras de cancha (24').

El ibérico Carlos Álvarez, procedente del Levante, se estrenó como goleador. Se encargó de darle seguridad a los suyos en el marcador, con el segundo tanto azulcrema (33'). En una accidentada jugada en la que Henry Martín provocó un rebote dentro del área, disparó cruzado a las redes.

Primera anotación del atacante europeo con el América. Lo hizo en su cuarto juego con la camiseta americanista, el segundo como titular.

El León mostró el colmillo hasta la segunda mitad. Sorprendió a la defensa capitalina en un tiro de esquina. El "Plátano" Alvarado apareció con un remate de cabeza en el área para vencer a Luis Ángel Malagón en la portería (52').

Pero Carlos Álvarez no perdería fácilmente el protagonismo. Reiteró su valía en la cancha para hacer olvidar las ausencias de Miguel Borja y Raphael Veiga, con un pase a gol que valió para el 1-3. El tanto lo finiquitó Erick 'Chiquito' Sánchez (57'), con un cañón frontal a la puerta de Óscar 'el Gato' García, recientemente convocado a la Selección Mexicana.

Lo complicó Iván Moreno con una pintura de gol, el 2-3. Un trazo mortal y con efecto a larga distancia que Malagón no pudo rechazar (81').

La moral de las Águilas no se dañó. Respondieron de la misma manera, a punta de goles de Óscar Perea (83') y del 'Rayito' Rodríguez (89'). Aunque liquidado, La Fiera del estratega Javier Gandolfi se negaba a irse sin al menos soltar otro zarpazo en el punto débil del americanismo, el balón parado. El 3-5 lo consiguió Ismael Díaz en el tiempo de compensación (96'), con un cabezazo derivado de un tiro de esquina.

América goleó, pero deja en el aire los reproches y los descuidos. Vuela líder, con 24 puntos, mientras que el León se aleja de los principales puestos, con 18 unidades.

A la espera de recuperar a Ramón Juárez y Raphael Veiga (bajas por dolencias musculares) y Miguel Borja (cumplió suspensión), las Águilas del América repetirán visita en la jornada 13 contra el Atlas; La Fiera visita a los Tigres.