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Onza Real se impone 2-0 a Rayados en la Copa Xochipilli
La Copa Xochipilli se ha convertido en un escenario donde los jóvenes talentos del fútbol infantil de Coahuila brillan con fuerza.
Los Estudiantes no hicieron en vano el viaje desde Sabinas y regresaron con los 3 puntos y una buena cuota de goles a favor, tras superar a Tuzos por marcador de 10-1 en cotejo de la categoría Infantil de la Copa Xochipilli de Fútbol.
El conjunto estudiantil desplegó una ofensiva dinámica y certera, la cual aprovechó su superioridad numérica frente a un rival que jugó con 9 para gestar la ventaja desde temprano. Roberto Ornelas fue el principal artífice de la victoria tras firmar un póker de goles, secundado por Axel Aguilar, Snyder Pérez y Fernanda Treviño con dobletes para completar la decena sobre los Tuzos, quienes contaron con un tanto de Erick Flores para salvar la honra.
La escuadra de Onza Real fue contundente y terminó venciendo a Rayados ´14 por claro marcador de 2-0, en otro cotejo correspondiente a la categoría Juvenil "A", disputado ayer en el Parque 1. Víctor Martínez y Aarón Díaz se despacharon con los goles que guiaron al conjunto Real a la conquista de los tres puntos.