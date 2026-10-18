Onza Real se impone 2-0 a Rayados en la Copa Xochipilli

Los Estudiantes no hicieron en vano el viaje desde Sabinas y regresaron con los 3 puntos y una buena cuota de goles a favor, tras superar a Tuzos por marcador de 10-1 en cotejo de la categoría Infantil de la Copa Xochipilli de Fútbol.

El conjunto estudiantil desplegó una ofensiva dinámica y certera, la cual aprovechó su superioridad numérica frente a un rival que jugó con 9 para gestar la ventaja desde temprano. Roberto Ornelas fue el principal artífice de la victoria tras firmar un póker de goles, secundado por Axel Aguilar, Snyder Pérez y Fernanda Treviño con dobletes para completar la decena sobre los Tuzos, quienes contaron con un tanto de Erick Flores para salvar la honra.

La escuadra de Onza Real fue contundente y terminó venciendo a Rayados ´14 por claro marcador de 2-0, en otro cotejo correspondiente a la categoría Juvenil "A", disputado ayer en el Parque 1. Víctor Martínez y Aarón Díaz se despacharon con los goles que guiaron al conjunto Real a la conquista de los tres puntos.