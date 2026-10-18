Gacelas blanquean a Mets 13-0 en Monclova: Gabriela Villanueva brilla

Con hermética serpentina de Gabriela Villanueva y una contundente ofensiva, las Gacelas labraron una blanqueada de 13 carreras a 0 sobre Mets en disparejo duelo de la Liga Municipal de Softbol Femenil que encararon ayer dentro de la serie 7.

Villanueva tiró 4.2 dominantes entradas en el círculo de pitcheo de la Unidad Deportiva, donde registró apenas 4 imparables, un boleto y recetó 7 ponches, anotándose la victoria con relevo de Cynthia Villastrigo en un capítulo para manejar el cero. Por su parte, Victoria Bueno se llevó la derrota, lanzando por espacio de 2 innings.

Las Gacelas estrenaron los cartones en el fondo del primer rollo, con anotación de Esther Montalvo, mientras que en la segunda tanda se despegaron hacia una holgada victoria, tras elaborar un rally de ocho anotaciones que fue comandado por Villastrigo y Lesly Zavala con dobletes.

Ya en el tercer episodio, la ventaja fue redondeada con un racimo de 4 a cargo de la misma Villastrigo, Sayuri de Alba, María Garza y Alejandra Rodríguez.

El ataque ganador fue liderado por Alejandra Rodríguez, quien bateó un par de sencillos en dos turnos, seguida por Andrea Ramos, quien pegó de 2-2, y Esther Montalvo, con eficiencia de 3-2.