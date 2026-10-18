Red Sox vence a Coyotes: 8-5 en playoffs de softbol

La escuadra de Red Sox se puso al frente en los playoffs de la Liga Municipal de Softbol tras vencer a Coyotes por pizarra de ocho carreras a cinco, en el primer encuentro de la serie que se disputó en el diamante de la Unidad Deportiva.

Los Coyotes tomaron la iniciativa en el marcador con tres jonrones consecutivos en la parte alta del primer episodio, los cuales conectaron Kevin Mena, Alex Vargas y Evaristo Mena. Pero los patirrojos se repusieron pronto del golpe tempranero, y Ángel Morán pintó la primera rayita de un rally que inició la voltereta, mientras que Brayan Rivera se despachó con un cuadrangular con la casa llena para remontar la pizarra 5-3.

Para la tercera tanda, Irvin Pérez amplió la ventaja de los Red Sox con un jonrón, llevándose por delante a Said Lozano; luego, los Coyotes se acercaron en la sexta entrada con timbres de Iván Salazar y Raúl de Hoyos, pero ya no lograron más. Por su parte, Said Lozano timbró en el cierre de la sexta entrada para ponerle cifras definitivas al triunfo.

El acierto fue respaldado por José Vázquez, quien lanzó seis entradas completas, y en la séptima tanda recibió respaldo del relevista David Castillo. Lozano, a su vez, destacó como el mejor bateador del conjunto ganador al pegar de 2-2 y timbrar en tres ocasiones, seguido por Brayan Rivera e Irvin Pérez, quienes nos dispararon vuelacercas, mientras que la derrota fue para Orlando Cepeda tras una labor de 4 innings.