Manolo Jiménez Salinas preside el Superbull Internacional en Saltillo

Saltillo, Coah. - El Rodeo Saltillo 2026 celebró esta noche el Superbull Internacional, una de las disciplinas más espectaculares del rodeo, en la que participaron 30 jinetes provenientes de México, Estados Unidos, Guatemala y Costa Rica, evento que presenció el gobernador Manolo Jiménez Salinas, acompañado por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González.

A pesar del clima frío que se presentó desde el día de ayer, las gradas de la Arena Ocho Segundos, instalada dentro de Expo Coahuila, lucieron un lleno total y se vivió un ambiente cien por ciento familiar. Cientos de vaqueras y vaqueros vivieron al límite las espectaculares montas de toros y aplaudieron el esfuerzo y la valentía de los jinetes.

Uno a uno, los jinetes fueron pidiendo puerta para tratar de durar los ocho segundos reglamentarios sobre los enormes animales y poder así obtener las calificaciones más altas por parte de los jueces.

Al final, los jinetes Bryan Medina, de Coahuila, y Octavio Torres, de Guanajuato, empataron en el primer lugar con 84 puntos.

El Superbull Internacional fue el preludio de los conciertos del grupo Sólido y de la Banda El Recodo del Rodeo Saltillo 2026.

El jineteo de toro es considerada la disciplina más espectacular del rodeo. El reto es permanecer ocho segundos sobre el lomo de un toro bravo que hará todo para derribar al jinete.

El jinete se sujeta con una sola mano de un pretal, con un arnés en forma de ojal; la otra mano debe permanecer libre sin tocar al toro, a su propio cuerpo o al pretal antes de los ocho segundos, porque de ser así, queda descalificado.