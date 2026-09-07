Toluca conquista la Leagues Cup y amplía su época dorada

Toluca continúa acumulando éxitos bajo el mando de Antonio ´Turco´ Mohamed. Los Diablos Rojos se proclamaron campeones de la Leagues Cup 2026 después de imponerse 2-0 a Rayados de Monterrey en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, y añadieron un nuevo trofeo a su reciente colección de títulos.

El conjunto mexiquense tomó ventaja apenas al minuto 3. Después de un remate de Federico Viñas que terminó en el poste, Alexis Vega aprovechó el rebote y mandó el balón al fondo de la portería para colocar el 1-0.

Rayados tuvo oportunidades para reaccionar, particularmente después de una polémica acción de Federico Pereira que generó peligro en el área. Sin embargo, Hugo Cuypers no consiguió aprovechar la ocasión y Toluca conservó la ventaja.

Durante la segunda mitad, Monterrey incrementó la presión en busca del empate. El equipo regiomontano insistió, pero los Diablos encontraron el momento para liquidar el encuentro mediante un contragolpe.

¿Cómo ocurrió el triunfo de Toluca?

Al minuto 69, Federico Viñas volvió a participar en la jugada decisiva. Su disparo cruzado fue detenido por Esteban Andrada, aunque el arquero dejó el rebote servido para que Helinho apareciera sin marca y únicamente tuviera que empujar la pelota para establecer el 2-0.

El resultado convirtió a Alexis Vega en una de las figuras principales de la noche. El capitán volvió a responder en un partido decisivo y marcó el camino hacia otro campeonato para Toluca, mientras que Helinho apareció nuevamente en una Final con una anotación determinante.

Impacto del campeonato en Toluca

Con este campeonato, Mohamed también amplió su recorrido exitoso al frente del cuadro mexiquense. El entrenador consiguió la primera Leagues Cup tanto para él como para Toluca, después de haber terminado con la espera de 15 años sin un campeonato de Liga MX y de más de 20 años sin conquistar la Concacaf.

Para Rayados, la derrota prolonga la espera por un nuevo campeonato. El conjunto dirigido por Matías Almeyda, quien apenas lleva tres meses al frente del equipo, no consigue un título desde 2021, cuando conquistó la Concacaf Champions Cup. Ahora deberá continuar con esa búsqueda durante el Apertura 2026.

La noche también significó el regreso de Paulinho, quien volvió a disputar un partido después de más de tres meses de ausencia. El futbolista había sufrido un desgarre durante la pretemporada y posteriormente tuvo una recaída; su último encuentro había sido la final de Concacaf del 1 de junio.