Cefor Pachuca gana la Copa Xochipilli tras emocionante final contra Rayados

Con gol de Carlos Flores en el último minuto para empatar el partido, y una notable actuación del arquero Reke Rangel en la tanda de penaltis, el Cefor Pachuca se proclamó campeón en la categoría Pollos de la Copa Xochipilli.

En una reñida y dramática final disputada ayer en la cancha del Parque 2, los Tuzos terminaron imponiéndose por 4-3 sobre Rayados, luego de empatar a un gol en tiempo reglamentario.

La Pandilla tomó la iniciativa en el marcador con un gol de Isidro Ayala en el primer tiempo, y estuvo cerca de coronarse, pero en el último minuto de juego, la zaga albiazul cometió una falta que fue sancionada por el árbitro Erik Reyna como penalti. Carlos Flores tomó el esférico y cobró con seguridad para poner el 1-1 que obligó a la tanda de penaltis.

En una dramática serie de tiros desde el manchón de penalti, la cual le favoreció al Pachuca con 3 aciertos, Reke Rangel se mandó un par de atajadas y acertó un tiro para convertirse en la figura del partido.