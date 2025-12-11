Guía completa de juegos del Mundial 2026 en Guadalajara: calendario y equipos

La espera terminó para los fanáticos del fútbol en Jalisco. La FIFA ha revelado los detalles finos de lo que será una fiesta histórica, y Guadalajara está lista para brillar como una de las tres sedes mexicanas.

Con el calendario oficial en mano, los seguidores ya pueden marcar sus agendas para vivir la intensidad de la Copa del Mundo 2026.

La capital tapatía, famosa por su hospitalidad y pasión, albergará oficialmente cuatro partidos de la fase de grupos. Estos encuentros prometen emociones fuertes, trayendo a tierras mexicanas a potencias europeas y sudamericanas, además del esperado partido de la selección nacional en casa.

Calendario general de los partidos del Mundial 2026 en Guadalajara

El Estadio Guadalajara será el escenario de cuatro batallas futbolísticas correspondientes a los Grupos A, H y K. La programación está diseñada para mantener la emoción a tope durante la segunda quincena de junio de 2026.

Fechas confirmadas para los encuentros

Los cuatro partidos se disputarán en un lapso de quince días, permitiendo que la ciudad respire fútbol constantemente. Las fechas oficiales son:

Jueves 11 de junio: Partido del Grupo A (Inauguración de la sede).

Jueves 18 de junio: Partido del Grupo A (Juega México).

Martes 23 de junio: Partido del Grupo K.

Viernes 26 de junio: Partido del Grupo H.

Estas fechas son el desenlace de los intensos partidos eliminatorias Mundial 2026 que definieron a los clasificados que ahora pisarán el césped jalisciense.

Distribución de partidos por ronda

La agenda en Guadalajara está cargada de narrativa. Comenzamos con un duelo asiático-europeo, seguimos con la fiesta nacional de México jugando como local administrativo, continuamos con la presencia sudamericana de Colombia y cerramos con un choque de trenes entre campeones del mundo (España y Uruguay).

Días clave con mayor afluencia de aficionados

Sin duda, el 18 de junio será un día feriado no oficial en la ciudad, pues la Selección Mexicana se presenta ante su gente. Del mismo modo, el 26 de junio atraerá turismo internacional masivo por la calidad del duelo entre españoles y uruguayos.

Horarios oficiales de los partidos en Guadalajara

La organización ha buscado horarios que beneficien tanto al espectáculo en el campo como a las audiencias televisivas globales.

Horarios locales y conversión a otros husos horarios

Los horarios (tiempo del centro de México) para los matches en el Estadio Guadalajara quedaron definidos mayormente para la tarde-noche:

20:00 horas: República de Corea vs. rival europeo (11 de junio).

19:00 horas: México vs. República de Corea (18 de junio).

20:00 horas: Colombia vs. rival de repesca (23 de junio).

18:00 horas: Uruguay vs. España (26 de junio).

Razones detrás de la elección de los horarios

Jugar al atardecer o de noche en Zapopan durante junio es ideal. Se evitan las temperaturas más altas del mediodía, permitiendo un juego más dinámico. Además, estos horarios encajan bien con el prime time de América y permiten que en Europa los partidos se vean al amanecer o temprano en la mañana.

Recomendaciones para asistentes según el horario del encuentro

Considerando que los partidos coinciden con la salida de oficinas y escuelas, el tráfico será un reto. Lo ideal es planificar la llegada al perímetro del estadio unas cuatro horas antes del silbatazo inicial.

Estadio sede de los partidos del Mundial 2026 en Guadalajara

El recinto elegido es una joya de la arquitectura moderna. Para efectos del torneo, la FIFA lo denomina oficialmente Estadio Guadalajara.

Características principales del estadio

Ubicado en el municipio de Zapopan, este estadio inaugurado en 2010 destaca por su diseño esférico que asemeja un volcán o un coliseo moderno, rodeado de áreas verdes. Es la casa habitual del C.D. Guadalajara (las Chivas), un club único que juega exclusivamente con futbolistas mexicanos y que compite semana a semana en los partidos de Liga MX.

Capacidad, accesos y mejoras para el torneo

Para la Copa Mundial 2026, el estadio tendrá una capacidad oficial de 48.000 espectadores. Aunque es un estadio joven, cuenta con historial internacional al haber sido sede principal del Mundial Sub-17 en 2011 y de los Juegos Panamericanos ese mismo año. Sus instalaciones se han puesto a punto para cumplir con los rigurosos cuadernos de cargos de la FIFA.

Distribución de zonas y áreas para aficionados

El coloso ofrece una visibilidad ininterrumpida desde cualquier punto. Se habilitarán zonas específicas:

General: Gradas superiores e inferiores.

Hospitality: Palcos y zonas club para experiencias VIP.

Prensa: Área ampliada para medios internacionales.

Accesibilidad: Espacios mejorados para personas con movilidad reducida.

Equipos que jugarán en Guadalajara en el Mundial 2026

La calidad de las selecciones asignadas a esta sede asegura un espectáculo de primer nivel.

Selecciones asignadas a la sede

Guadalajara recibirá a:

México: El anfitrión jugará su segundo partido de grupo aquí.

República de Corea: Disputará dos encuentros en esta cancha.

Colombia: Traerá la alegría cafetera en el Grupo K.

España: La "Roja" llega como favorita del Grupo H.

Uruguay: La garra charrúa buscará dominar.

También veremos a los ganadores de las repescas, que podrían ser equipos como República Checa, Dinamarca o Jamaica.

Expectativas deportivas y posibles enfrentamientos destacados

El duelo del 26 de junio entre Uruguay y España es, sobre el papel, uno de los mejores de toda la fase de grupos. Veremos a estrellas que brillan en los partidos de Champions League, como Federico Valverde y Lamine Yamal, enfrentándose por el liderato. Por otro lado, el México vs. Corea (18 de junio) revive una rivalidad interesante de mundiales recientes.

Seguimiento de grupos y clasificaciones relacionadas

Aún debemos esperar los desenlaces de los partidos de clasificación de UEFA para la Copa Mundial de Fútbol y las repescas intercontinentales para poner nombre a los rivales pendientes en los grupos A y K. Equipos como Dinamarca o Irlanda podrían terminar jugando en Zapopan.

Cómo llegar a los partidos del Mundial 2026 en Guadalajara

La movilidad hacia Zapopan, donde se ubica el estadio, requiere planificación.

Transporte público disponible

La ciudad cuenta con sistemas que acercan a los aficionados a la zona del Bajío:

Mi Macro Periférico: Sistema de autobuses articulados que rodea la ciudad.

Rutas alimentadoras: Conexiones desde las estaciones del tren ligero.

Rutas especiales y movilidad para días de partido

Se implementará un sistema de shuttles (autobuses lanzadera) temporales que saldrán de puntos lejanos como el centro de Guadalajara o zonas hoteleras, llevando a los fans directo al estadio para reducir el uso de autos particulares.

Opciones de estacionamiento y regulaciones temporales

El estacionamiento del estadio probablemente estará restringido casi en su totalidad para la organización y hospitality, a falta de confirmación oficial. Lo recomendable es no llevar auto propio a menos que se tenga un pase garantizado, ya que las zonas aledañas tendrán cercos de seguridad.

Actividades y experiencias para aficionados alrededor de los partidos

Dado que Jalisco es cultura viva en su máxima expresión, como aficionado tendrás a disposición eventos especiales en los alrededores del estadio.

Fan zones oficiales

La FIFA y la ciudad instalarán espacios de encuentro donde quienes no tengan boleto podrán ver los juegos. Se espera un ambiente festivo con música, pantallas gigantes y actividades de patrocinadores.

Eventos culturales y turísticos vinculados al torneo

Guadalajara es cuna de íconos mexicanos. Los visitantes podrán disfrutar de:

Tequila: La bebida que se produce en la región desde el siglo XVI.

Mariachi: La música tradicional que suena en cada rincón.

Cultura: La ciudad es hogar de figuras como Guillermo del Toro y Saúl "Canelo" Álvarez.

Oferta gastronómica y zonas de convivencia cercanas al estadio

La gastronomía local es imperdible. Platillos como la torta ahogada, la birria y la carne en su jugo estarán disponibles tanto en el estadio como en los miles de restaurantes de la zona metropolitana.

Consejos para quienes asistirán a los encuentros en Guadalajara

Una experiencia mundialista requiere estar preparado para todo.

Seguridad y recomendaciones prácticas

Sigue siempre las indicaciones del personal de seguridad. Mantén tus objetos de valor guardados y establece puntos de encuentro con tus amigos o familia, ya que la señal de celular suele saturarse en eventos de 48.000 personas.

Qué llevar y qué evitar en los días de partido

Muchos se preguntan "when is world cup?" para alistar la maleta. Toma nota:

Lleva: Ropa cómoda y fresca, gorra, protector solar y tu boleto digital.

Evita: Mochilas voluminosas, cinturones con hebillas grandes, botellas y objetos punzocortantes.

Sugerencias para viajar y alojarse durante el torneo

Reserva tu hotel con mucha antelación. Zonas como Providencia, Chapalita o el Centro Histórico son buenas opciones. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara conecta bien con el mundo, facilitando la llegada de turistas.

Relevancia de Guadalajara como sede del Mundial 2026

La ciudad reafirma su lugar en la historia del fútbol. Y es que, siendo el Mundial en la región, esta es definitivamente una sede que no podía faltar.

Importancia histórica de la ciudad en el fútbol internacional

Guadalajara ya fue sede en 1970 y 1986, viendo jugar a leyendas como Pelé. En 2026, consolidará su estatus como una de las pocas ciudades en el mundo en recibir tres Copas del Mundo. Incluso jugadores que participaron recientemente en los partidos de Copa Mundial de Clubes de la FIFA han elogiado la pasión de la afición tapatía.

Impacto económico y social esperado

Se proyecta una derrama económica millonaria en turismo y servicios. Además, el legado social incluye programas deportivos en escuelas para fomentar valores y estilos de vida saludables en la niñez.

Proyección turística y deportiva tras el torneo

La exposición global de eventos como "La Fil" (Feria Internacional del Libro) se sumará a la visibilidad del Mundial, posicionando a Guadalajara como un destino integral de cultura y deporte ante millones de espectadores.