Mexico City Series 2026: MLB regresa a la capital con grandes equipos

La Major League Baseball (MLB) oficializó el regreso de un juego de temporada regular a México para la campaña 2026, con una serie de dos enfrentamientos entre los Padres de San Diego y los Diamondbacks de Arizona, programados para disputarse el sábado 25 y domingo 26 de abril en el Estadio Alfredo Harp Helú, casa de los Diablos Rojos del México.

El anuncio, realizado por la oficina del comisionado, confirma lo que se había anticipado desde la publicación del calendario: la Mexico City Series seguirá formando parte del crecimiento internacional de la liga, que mantiene a la Ciudad de México como una de sus plazas estratégicas.

Detalles confirmados

Para esta edición, Arizona fungirá como equipo local, mientras que San Diego repetirá experiencia tras participar en series anteriores realizadas en el país. La capital mexicana se ha consolidado como destino para juegos oficiales de Grandes Ligas, luego de las ediciones de 2023, cuando los Padres vencieron a los Giants, y 2024, con Astros y Rockies como protagonistas.

Con esta nueva visita, el Alfredo Harp Helú llegará a tres series de temporada regular en un lapso de cuatro años, reafirmando su importancia en la expansión internacional del béisbol.

Impacto en la comunidad

Las organizaciones involucradas destacaron que estos duelos no solo ofrecen béisbol de primer nivel, sino que también fortalecen la conexión de las franquicias con la creciente afición mexicana. Además, aportan a la estrategia de MLB de diversificar mercados y llevar el espectáculo a ciudades clave fuera de Estados Unidos.

La venta de boletos para esta serie está prevista para comenzar el 19 de enero de 2026, a través de Ticketmaster México y plataformas oficiales de MLB. Se espera una alta demanda, considerando el historial de llenos en los eventos anteriores realizados en la capital.

La Mexico City Series 2026 promete emociones fuertes, bateo explosivo en la altura de la Ciudad de México y un ambiente único que nuevamente pondrá al béisbol de Grandes Ligas bajo los reflectores en territorio nacional.