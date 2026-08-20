Hormiga González inicia su carrera en Europa con Olympiacos

Carlos Salcido celebró la oportunidad que tendrá Armando "Hormiga" González de continuar su carrera en Europa y consideró que su llegada al Olympiacos puede convertirse en un trampolín para que el delantero mexicano posteriormente dé el salto hacia una liga de mayor exigencia.

El exseleccionado mexicano, quien habló para Excélsior en el marco de la Leagues Cup, destacó especialmente el crecimiento de un futbolista al que conoce desde sus primeros años dentro de las fuerzas básicas de Chivas. "Estoy muy contento por él, muy merecido, es un gran chico. Lo conozco desde pequeño, hablo de pequeño, me refiero a desde básicas, desde la Sub 15, y ver que tiene esta posibilidad de ir a crecer futbolísticamente, personalmente, para mí es una parte muy padre, muy bonita", señaló Salcido.

El exjugador del Guadalajara también resaltó lo que significa para el futbol nacional que otro mexicano encuentre una oportunidad en el extranjero y pueda convertirse en una referencia para quienes busquen seguir el mismo camino. "Me da gusto ver a un mexicano que sale tratando de hacer las cosas bien, de abrir caminos, de abrir puertas, de que conozcan al mexicano y tratar de ser ejemplo a futuro. Siempre me va a llenar de alegría y de orgullo, esa es una realidad", agregó.

Salcido consideró que Olympiacos representa un escenario favorable para las características de la Hormiga González, al tratarse de uno de los clubes protagonistas del futbol griego y de una institución acostumbrada a competir en torneos europeos. "Lo veo muy bien, es un equipo de los protagonistas de Grecia que normalmente tiene estos pasajes de jugar Champions League, de un equipo protagonista que siempre va a tener oportunidades de gol", explicó.

El exdefensa mexicano considera que el contexto competitivo del conjunto griego puede ayudar al delantero a mantenerse como protagonista y a explotar una de sus principales virtudes. "Para él meter goles es seguir viviendo, seguir estando, seguir siendo protagonista, y este equipo se lo puede dar", aseguró.

Salcido incluso visualiza la etapa en Grecia como un paso intermedio dentro de una carrera que podría llevar a González a campeonatos de mayor nivel. "Ese trampolín para el día de mañana llegar a otro club, con el perdón de la palabra para Olympiacos, a otro club de esta élite, otra liga mucho más fuerte y que sus cualidades se empiecen a ejercer", añadió. "Entonces, la verdad es que muy contento, muy contento por lo que le está sucediendo e importante para México también", concluyó.