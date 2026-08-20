Béisbol benéfico: equipos locales apoyan a familia Mena en evento especial

Equipos de Monclova, Frontera, Piedras Negras y Acuña unirán esfuerzos este domingo para respaldar a la familia Mena, al participar en un cuadrangular de béisbol a beneficio de la esposa de Evaristo "La Bestia" Mena, quien atraviesa por una situación de salud.

El campo de la colonia San Miguel, al oriente de la ciudad, será escenario de la cartelera dominical que reunirá a cuatro competitivas novenas de la categoría 50 años y más. El atractivo cuadrangular contará con la participación de las Águilas de la colonia Bellavista de Frontera, recientes campeones de la Liga Recreativa de Béisbol bajo la dirección de Juan Manuel "El Morris" Sánchez y Héctor Berlanga.

También entrarán en acción la Selección Monclova, la Selección Piedras Negras y Acuña, así como los Rancheros de Fernando Soto, quienes prometen protagonizar una jornada de buen nivel de pelota ante la afición que asista a aportar su granito de arena a una causa solidaria.

Las acciones arrancarán en punto de las 9:30 de la mañana con el duelo entre Rancheros y Águilas, seguido por el enfrentamiento entre la Selección de Piedras Negras y Acuña contra el selectivo de Monclova. Durante la jornada habrá venta de alimentos, bebidas y quinielas, con el objetivo de recaudar recursos para apoyar a Evaristo Mena en los gastos médicos que afronta por la salud de su esposa.