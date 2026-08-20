Monclova rinde homenaje a peloteros de la Liga Mexicana

La Liga de Béisbol de Jugadores de 60 Años y Más rindió un merecido homenaje a peloteros locales que dejaron huella en diamantes de la Liga Mexicana, en ceremonia celebrada este jueves en el Parque Ferrocarrilero, previo al tercer juego de la serie final entre Astros y Tigres del Oriente.

Entre las figuras reconocidas destacó Rogelio García, quien disputó 18 temporadas en la pelota de verano con equipos como Tampico, Saltillo y Monclova. También recibió el reconocimiento Armando "El Güero" Pruneda, el legendario autor de un juego sin hit ni carrera con Acereros en 1987, además de Ezequiel Cano, con 15 campañas en Liga Mexicana defendiendo las franelas de Acereros, Sultanes, Tampico, Charros y Tigres.

El homenaje también incluyó al tamaulipeco Pablo Ruiz, quien tras su paso por los Acereros se estableció en Monclova, donde radica hasta la fecha. La directiva del circuito de veteranos igualmente reconoció a Héctor Sánchez, así como a José Luis Padilla, otros peloteros que alcanzaron el máximo nivel del béisbol profesional mexicano, mientras que también se reconoció a Alejo Peña, como manager campeón nacional, y Cruz Saucedo, MVP del circuito de 50 años y más.

Los homenajeados saltaron al diamante antes del decisivo encuentro por el campeonato y recibieron una sonora ovación de decenas de aficionados reunidos en el tradicional Parque Ferrocarrilero.