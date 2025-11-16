Los Venados del Cetis 46 vencen a Los Georges: triunfo en softbol

Los Venados del Cetis 46 consiguieron su octavo triunfo de la campaña en el Grupo "C" de la Liga de Softbol Enrique "La Carrucha" Arizpe, tras superar al equipo de Los Georges por abultada pizarra de 17-9 en duelo que libraron el viernes por la noche, dentro de la serie 11.

Max Castillo destacó en la caja de bateo del Parque "Chacho" Fabela al pegar de 4-4 y aportar 2 anotaciones para apuntalar el ataque del conjunto estudiantil; Caleb Carrera sobresalió con efectividad de 3-3, mientras que Cristian Sánchez y César Rodríguez conectaron jonrones.

En la parte alta del primer rollo, Miguel de Hoyos anotó para darle la ventaja a Los Georges, sin embargo, en el cierre de la misma tanda se gestó la remontada del Cetis 46 con triple producción elaborada por Santiago Rodríguez, Tadeo Franco y Enrique Flores, para poner los cartones 3-1.

La artillería estudiantil detonó en la tercera entrada con un rally de 5 carreras y en la quinta con 7 más para enfilarse al triunfo, mientras que en el sexto capítulo, Cristian Sánchez pegó un cuadrangular con Tadeo Franco por delante para sellar el resultado.

El acierto fue para César Rodríguez quien lanzó 7 entradas completas, mientras que Gerardo Barboza se llevó la derrota, contando con relevo de Pedro Mata.