Carlos Villarreal Pérez inaugura la Liga de Béisbol Ribereña en Múzquiz

Con una colorida ceremonia protagonizada por más de 600 niños y jóvenes, ayer fue inaugurada la edición 77 de la tradicional Liga de Béisbol Ribereña, la cual se jugará en honor al alcalde Carlos Villarreal Pérez, quien fue jugador de dicho circuito en su niñez.

El escenario del evento de inicio de temporada fue el campo principal de la Unidad Deportiva, sobre el que marcharon las diferentes categorías de los clubes Bravos, Charros, Diablos, Gigantes, Marlins, Venados de Múzquiz, Pericos, Petroleros, Rieleros, Sultanes y Yankees de San Buena, en el tradicional desfile de presentación.

En el presídium se reunieron directivos del circuito ribereño, como Manuel Guerra, presidente; Holman Salas, tesorero; y Yaritza Lira, secretaria, además de representantes de los diferentes equipos, y autoridades municipales, como el director de Deportes, Daniel Morales; mientras que la grada del inmueble lució abarrotada por decenas de padres de familia que acudieron a apoyar a sus respectivos clubes.

La dirigencia de la pelota ribereña entregó un reconocimiento al alcalde Carlos Villarreal, mientras que Tomas Martell, quien dirigió al munícipe en su paso por ligas pequeñas, le entregó otro galardón.

El programa inaugural concluyó cuando el alcalde Carlos Villarreal Pérez subió al montículo para hacer el simbólico primer lanzamiento, apoyado en la caja de bateo por otros miembros del presídium; luego vino una lluvia de fuegos artificiales, con lo cual se puso en marcha oficialmente la temporada veraniega de la Liga Ribereña.