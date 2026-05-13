Trailas Teca avanza a la final tras vencer a Notaría Maldonado: 4-3

Con gol de José Gaytán en tiempo extra, la escuadra de Trailas Teca selló una dramática victoria por marcador de 4-3 sobre Notaría Maldonado y se convirtió en el segundo finalista en la categoría Premier Plus de la Liga Municipal de Fútbol.

Notarios y Traileros protagonizaron un partidazo, disputado con intensidad y garra desde el silbatazo inicial. La escuadra naranja se adelantó desde temprano con gol de Gael Domínguez al minuto 10, y después apareció José Galván al 23´ para firmar un 2-0 que parecía encaminar a los notarios a una victoria tranquila.

Sin embargo, Carlos Ortiz respondió al 40´ para acercar a Trailas Teca, mientras que en la parte complementaria redondeó su actuación con un doblete, al anotar al minuto 69 para igualar el tanteador.

Los Traileros se crecieron y al 71´ remontaron los cartones con un gol de Miguel Lavador, en lo que pintaba para ser una voltereta de alarido, pero al 83´, Brayan de León apareció de forma oportuna con un gol que significó el 3-3 y volvió a meter a Notaría en la pelea por el pase a la final.

Tras los 90 minutos, el cotejo continuó a los tiempos extra para definir al ganador. Ambos equipos siguieron disputando al máximo, generaron opciones de peligro, pero fue Trailas el que definió con un golazo de José Gaytán al 115´, para quedarse con el pase a la final tras un juego cargado de drama. Con esto, los Traileros enfrentarán a la colonia Obrera el próximo domingo, por el título de la Premier Plus.