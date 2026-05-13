Ramiro Corpus anota doblete y Real Lauritos golea a Santos ATE

Ramiro Corpus se despachó con un doblete y le abrió la puerta del triunfo al equipo de Real Lauritos, que terminó goleando por marcador de 4-1 a Santos ATE en cotejo que sostuvieron el pasado fin de semana dentro de la categoría Primera 'B' de la Liga Intermunicipal de Frontera.

En compromiso correspondiente a la séptima jornada, el Real ejerció una clara superioridad sobre la cancha y reflejó dicha condición en el marcador con una holgada diferencia, la cual lideró Corpus con un par de anotaciones de su autoría.

1 / 1 Real Occi superó por goleada de 6-2 al Deportivo Barrey. ❮❯

Al carnaval de goles se unieron Raúl Lara y Brayan Neira con un tanto, mientras que Juan Aguilar dio la cara por la escuadra santista con un solitario tanto para salvar la honrilla. Con este resultado, Real Lauritos llegó a 15 puntos tras 5 victorias y un revés, mientras que Santos se quedó con 7 unidades.

El Real Occi no tuvo contemplaciones ante el sotanero de la categoría 'B', Deportivo Barrey, y le recetó una goleada de 6-2 en duelo que protagonizaron sobre la cancha de Polonia, dentro de la fecha 7.

Carlos Ríos fue el principal artífice de la goleada al aportar una tercia de anotaciones, las cuales fueron reforzadas por Job Anguiano con un doblete y Gerónimo González con un tanto; mientras que por los derrotados, Jesús Correa descontó con un par de dianas. La victoria afianzó a Occi como sublíder con 16 unidades, mientras que Barrey se quedó en el fondo sin sumar puntos.