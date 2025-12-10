AHMSA organiza la Carrera Guadalupana en Monclova con gran participación

Con más de un millar de corredores y feligreses registrados, todo está listo para que esta tarde se lleve a cabo la sexagésima quinta edición de la Carrera Guadalupana.

Bajo la organización de AHMSA, los clubes Chu Ani Sorachi y Orduña Team, y la Liga Municipal de Atletismo, la tradicional carrera en honor a la Morenita del Tepeyac resurgirá luego de algunos años inactiva, debido a la pandemia de Covid-19 y a la crisis de la acerera.

Con el esfuerzo conjunto de la comunidad atlética y los devotos de la Virgen de Guadalupana, la lid volverá a correrse hoy. El banderazo de salida se dará a las 6:30 de la tarde sobre la avenida Monterrey, luego, el recorrido se realizará por el bulevar Pape, las calles de la Fuente, Zaragoza y prolongación Juárez, finalizando frente al monumento del Ave Fénix.

Se espera la participación de más de mil personas de diferentes edades, quienes correrán, trotarán, caminarán o pedalearán los casi 4 kilómetros de la ruta como muestra de gratitud y fidelidad a la Virgen Morena.

Pese a no ser del todo una carrera competitiva, sino más bien una celebración en honor a la Patrona de los mexicanos, se premiará a los mejores corredores de las categorías General Varonil y Femenil. El comité organizador entregará trofeos a los 5 primeros lugares en ambas divisiones, además de brindar una medalla conmemorativa a los primeros 700 participantes registrados que crucen la meta, mientras que al final de la premiación se realizará la tradicional misa.