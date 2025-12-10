Eleazar Rodríguez brilla en triunfo de Diamondbacks sobre Rieleros

Los Diamondbacks consumaron la remontada y avanzaron a la serie por el título de la Liga de Béisbol de jugadores de 40 años y más a costa del campeón defensor.

En el tercer y definitivo encuentro de la semifinal, las serpientes vencieron por pizarra de 8-2 a Rieleros, para colocarse en la última instancia de la Temporada 2025.

En la lomita del Parque Ferrocarrilero, Eleazar Rodríguez tiró 7 sólidas entradas de 2 carreras, 10 hits, un golpe y 4 ponches para guiar el triunfo que valió el pase a la final, mientras que al ataque lucieron Néstor Zertuche con marca de 4-2 y un par de rayitas pintadas, y Miguel Trejo quien bateó de 3-2 y contribuyó con una anotación.

Tras emparejar la serie, los D-backs llegaron con un importante envión anímico al duelo definitivo y lo aprovecharon para conseguir una ventaja tempranera.

En la parte alta del primer rollo, Néstor Zertuche y Jesús Ramírez sumaron las primeras dos rayitas para la causa, en tanto que Cristian Bernal pintó el 3-0 en el score, en la segunda tanda.

La novena rielera tuvo una ligera reacción que le alcanzó para recortar la diferencia. Clemente López anotó en el cierre del segundo episodio para romper el cero, mientras que Benjamín Zambrano llegó al pentágono en la cuarta entrada y descontó 3-2.

Sin embargo, el abridor Gabriel Banda vino a menos en el quinto episodio y la ofensiva de los D-backs le sacó un rally de 5 carreras que sentenció el resultado.

Néstor Zertuche, Jesús Ramírez, Emil Kamar, Luis Rodríguez y Miguel Trejo anotaron para gestar la victoria que requerían los Diamondbacks para avanzar a la final, donde disputarán la corona con Diablos.

Banda terminó cargando con la derrota, contando con relevo de Juan Barrón en el quinto episodio, mientras que Fernando Castro destacó como el bateador más certero de Rieleros al pegar de 3-3.