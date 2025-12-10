Athletic Club y PSG empatan sin goles en San Mamés

El PSG, actual campeón de Europa, se atascó en San Mamés con un empate sin goles que dejó al cuadro francés frustrado pese a su dominio territorial. El Athletic, en una temporada marcada por la irregularidad, sostuvo el plan de Ernesto Valverde con disciplina defensiva y una actuación intensa que limitó los espacios para Khvicha Kvaratskhelia.

Un partido que terminó sin goles en ambos lados y con más estrategia que emociones. El PSG acumuló remates y aproximaciones a partir de centros, saques de esquina y conducciones del georgiano, aunque ninguna acción rompió la resistencia local. La jugada más peligrosa de los actuales monarcas de la Champions llegó al minuto 86 cuando Fabián Ruiz se encontró con el balón dentro del área, remató, pero el balón fue sacado de la línea de gol.

El Athletic generó su dosis de peligro con transiciones que pasaron por Nico Williams. El extremo ofreció profundidad y obligó a retrocesos continuos del PSG. Alejandro Berenguer tuvo dos remates con margen para cambiar el guion sin éxito. Las modificaciones de ambos técnicos aumentaron el ritmo sin alterar la tendencia de un duelo donde cada balón dividido acentuó la tensión.

El PSG cerró el encuentro con múltiples hombres volcados al ataque pero sin el toque final que suele caracterizar sus noches grandes. El Athletic celebró el punto como un impulso anímico en una campaña que exige respuestas inmediatas. El Bilbao compitió en San Mamés ante un cuadro que tenía la obligación de vencer a los locales. Lo que hizo Valverde este miércoles podría ser la muestra de cómo jugar ante el PSG, que trata de defender la corona que consiguió la temporada pasada en la competencia más importante de clubes en todo el mundo.