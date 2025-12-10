Real San Francisco avanza a semifinales tras vencer a Médicos

El Real San Francisco no la tuvo fácil, pero logró avanzar a la semifinal de la Liga Mayor de Fútbol con un apretado triunfo de 2 goles contra 1 sobre la escuadra de Médicos, en reñido encuentro que disputaron en la cancha de la Secundaria 1.

La escuadra franciscana, que terminó la temporada regular como líder, no pudo imponer su juego vistoso y contundente sobre los galenos. Estos se pararon en el campo con personalidad y orden para competirle a un rival que llegaba al cotejo como claro favorito.

Sin embargo, la jerarquía del Real terminó imponiéndose tras 90 intensos minutos. Josué Chávez firmó el gol de la quiniela, mientras que Rubén López apareció en la segunda mitad del partido con una anotación que definió la victoria del San Francisco. Por su parte, los Médicos contaron con un gol de Rubén Ríos que por momentos avivó la posibilidad de sorprender al líder, pero al final solo alcanzó para recortar la diferencia en los cartones finales.

El equipo de Brujas se convirtió en el "Caballo Negro" de la liguilla tras vencer a los Amigos de Garín por marcador de 3 goles a 2, quedándose con el pase a la semifinal del Torneo 2025. Felipe Martínez tuvo una inspirada actuación en la cancha de La Sierrita y firmó un hat-trick para soportar la sorpresiva victoria de los hechiceros; del otro lado, Ramón Darío y César Alcocer anotaron para acercar a los Amigos, quienes se presentaron al partido con los pronósticos a su favor por su mejor posición en la tabla, pero terminaron cargando con una penosa eliminación.