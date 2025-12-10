Gerónimo González anota 6 goles en victoria del Real Occi: 6-0 sobre Barrey

Gerónimo González llegará a la liguilla con la puntería bien afinada. El pasado fin de semana, el ariete del Real Occi dio una clara muestra de su efectividad frente a la portería al liderar la goleada de 6-0 sobre Deportivo Barrey, en partido correspondiente a la fecha 13 del Fútbol Intermunicipal de Frontera.

González brindó su mejor actuación en la presente temporada al firmar 6 anotaciones para gestar la novena victoria del conjunto de la colonia Occidental. La defensiva del Barrey no pudo contener al inspirado delantero y éste se despachó con la cuchara grande, alcanzando la cuota de 18 dianas en 13 partidos disputados.

La victoria le valió al Real Occi para asegurar un lugar en la liguilla, al afianzarse en el cuarto lugar de la tabla con 25 puntos, mientras que el Deportivo Barrey se quedó con 17 unidades, en la doceava posición de la tabla.

Ángeles y Deportivo Bayer salieron de la cancha de la Unidad Deportiva "Papo Ríos" con un conveniente empate, el cual le alcanzó a ambos equipos para amarrar la calificación. En un partido que tuvo golazos, expulsiones y mucha intensidad, el marcador terminó igualado a 4 goles. Los angelinos contaron con doblete de José González y anotaciones de Alejandro Navarro y Owen Bernal, mientras que las "aspirinas" respondieron tantos de Jaime Orozco, Luis Nájera, Jesús Cortés y Carlos Castellanos para sellar la igualada.

Con este resultado, tanto Ángeles como Bayer llegaron a 21 puntos y confirmaron su presencia en la "fiesta grande" del balompié fronterense.