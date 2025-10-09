Tercera jornada del Torneo Liga 2025 con partidos destacados

Con una cartelera de 5 encuentros, la Liga Mayor de Fútbol continúa su desarrollo este sábado al celebrar la tercera jornada del Torneo de Liga 2025.

El circuito de balompié de veteranos arrancará la actividad a las 4:00 de la tarde con un duelo entre el Cruz Azul de San Buena y Simas, dos de los equipos destacados en la justa. El encuentro será en el campo 2 de la FCA.

En el mismo complejo estudiantil, pero en el campo principal, Palmeiras buscará sumar 3 puntos ante los Médicos, mientras que en el campo principal de la Secundaria 1, el Atlético Español recibirá al Real San Francisco.

Por su parte, Ferretera Villarreal se enfrentará al equipo de Brujas en el campo 2 de la Secundaria 1, y Deportivo Pegasso jugará contra los Amigos de Garín en el campo de la colonia Burócratas, al sur de la ciudad. Esta semana, el equipo que descansará será La Sierrita.