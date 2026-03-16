C.D. Miravalle se impone a Aztecas: 2-1 en la Premier

El Club Deportivo Miravalle sufrió más de lo esperado para quedarse con una apretada victoria por la mínima diferencia de 2-1 sobre el sotanero Aztecas de la colonia Leandro Valle, en uno de los partidos más reñidos que registró la cartelera dominical de la categoría Premier del balompié municipal.

La oncena dirigida por "Yiyo" Huerta sacó a relucir su contundencia en los minutos finales y logró sellar un valioso triunfo, con el cual continúa entre los tres mejores equipos del certamen.

Luego de un primer tiempo sin anotaciones, los Aztecas tomaron la iniciativa en el marcador con un tanto de Sebastián Hernández, el cual ilusionó a los de la franela verdinegra con celebrar su primer triunfo de la campaña.

Sin embargo, la "Mira" reaccionó de forma oportuna y regresó a los de la Leandro Valle a su triste realidad. Diego Huerta contribuyó con una anotación para igualar los cartones, y minutos después apareció Cristian Delgado con el gol que sentenció el triunfo del conjunto auriazul.

Con su sexta victoria en 11 jornadas, el C.D. Miravalle alcanzó los 18 puntos y continuó en el tercer puesto en la tabla general, mientras que los Aztecas se quedaron una semana más en el sótano, con 3 unidades luego de 3 empates y 9 derrotas.