"Son los días más difíciles de mi vida": Jesús Owono rompe el silencio tras la muerte de Jesús de Miguel

El fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, ha dejado una profunda tristeza en el fútbol español. En medio de la conmoción, el portero del FC Andorra, Jesús Owono, publicó este miércoles un mensaje en el que manifestó el dolor que atraviesa tras el accidente ocurrido entre ambos jugadores durante un encuentro de la segunda división española.

A través de una carta difundida en las redes sociales de su equipo, el guardameta reconoció que atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida y aseguró que todavía le resulta difícil comprender lo sucedido.

Owono expresó sus condolencias y recordó que sus pensamientos están con De Miguel, sus familiares y todas las personas cercanas al delantero. También señaló que está dispuesto a afrontar las cuestiones que surjan a raíz del incidente, aunque por ahora su atención está centrada en la pérdida del futbolista.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El accidente ocurrió el lunes, durante el enfrentamiento entre Tenerife y FC Andorra, cuando el marcador se encontraba igualado 2-2 y se disputaba el séptimo minuto del tiempo añadido.

En una acción por disputar un balón largo, Owono salió de su área hacia el círculo central para despejarlo, momento en el que su rodilla impactó contra De Miguel. El delantero quedó tendido e inmóvil sobre el césped, por lo que recibió atención médica de inmediato.

Posteriormente, fue trasladado en ambulancia desde el estadio Heliodoro Rodríguez López hasta un hospital, donde finalmente se confirmó su fallecimiento. Tras el encontronazo, el árbitro expulsó al portero y el encuentro quedó suspendido.

Compañeros respaldan a Owono tras la tragedia

La situación también ha generado muestras de apoyo hacia el guardameta de 25 años. Lautaro Spatz, defensa central del FC Andorra, manifestó públicamente que su compañero se encuentra profundamente afectado por la muerte del delantero.

El futbolista destacó que conoce personalmente a Owono y aseguró que nunca habría provocado un daño de manera intencional. Asimismo, recordó que en el fútbol pueden presentarse accidentes inesperados y que nadie habría imaginado que una jugada terminara con consecuencias tan graves.

Por su parte, el presidente de la Federación de Fútbol de Guinea Ecuatorial, Venancio Tomás Micha, también expresó su respaldo al portero, quien ha representado internacionalmente a su país en 47 ocasiones.

El dirigente manifestó su apoyo tanto en el ámbito humano como profesional, al considerar que Owono está atravesando una situación de profundo sufrimiento por lo ocurrido.

Investigación por homicidio imprudente

Mientras tanto, la policía española abrió una investigación por un posible homicidio imprudente. Este procedimiento responde al protocolo judicial que se activa en España cuando se registra una muerte considerada no natural, por lo que la investigación no implica por sí misma una determinación de responsabilidad penal.

Tenerife declara seis días de luto

La muerte de Jesús de Miguel también provocó numerosas muestras de solidaridad por parte de aficionados, clubes y figuras del fútbol. Como homenaje, se estableció un minuto de silencio en los encuentros europeos disputados durante esta semana.

En las instalaciones del Tenerife, seguidores del equipo acudieron para colocar flores y encender velas junto a una fotografía del delantero, en señal de despedida.

El club anunció seis días de luto oficial, periodo durante el cual quedarán suspendidas todas sus actividades. Además, jugadores, trabajadores y directivos tienen previsto acudir al funeral del futbolista, que se celebrará en Navahermosa, Toledo.

Como parte de los homenajes, el estadio Heliodoro Rodríguez López abrirá sus puertas el sábado por la tarde para que los seguidores puedan despedirse del jugador.

La familia de De Miguel agradeció las muestras de cariño recibidas y pidió respeto a su privacidad durante este difícil momento.

Asimismo, los compromisos que Tenerife y FC Andorra tenían programados para este fin de semana, frente a Granada y Mallorca, respectivamente, fueron aplazados.

La tragedia ha dejado de luto al fútbol español, mientras Jesús Owono enfrenta las consecuencias emocionales de un accidente que terminó con la vida de un compañero de profesión.