Mourinho rompe el silencio sobre Cristiano Ronaldo: Asegura que merecía una despedida diferente de Portugal

La salida de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal continúa generando comentarios entre las figuras del futbol internacional. Esta vez fue José Mourinho quien se pronunció sobre la despedida del delantero, al considerar que una figura de su dimensión merecía cerrar su etapa con el combinado nacional de una manera mucho más especial.

Cristiano Ronaldo puso fin a su trayectoria con Portugal después de disputar 234 encuentros y marcar 146 goles. Sin embargo, su salida estuvo lejos de ser la esperada, pues se produjo sin que pudiera disputar un último partido ni formar parte de una convocatoria de despedida, en medio de las diferencias que protagonizó con Jorge Jesús.

José Mourinho considera que Cristiano Ronaldo merece un reconocimiento especial

Ante este escenario, Mourinho expresó que le habría gustado ver al atacante recibir un reconocimiento acorde con todo lo que ha representado para el futbol portugués. No obstante, aclaró que todavía no es momento de hablar de un retiro definitivo, pues considera que el futbolista tiene metas pendientes.

"Quienes lo conocen saben que todavía tiene objetivos para su carrera. La única cosa que me gustaría (para Cristiano Ronaldo), es que su retirada como jugador de futbol, cuando llegue ese día, que sea un día diferente del día de ayer", expresó el entrenador.

La salida de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal no fue la esperada

Al ser cuestionado sobre las circunstancias que rodearon la salida de Cristiano Ronaldo de la selección, Mourinho prefirió mantenerse al margen de la polémica y no emitir conclusiones sobre las diferencias entre el delantero y Jorge Jesús.

El técnico señaló que, antes de juzgar lo sucedido, considera más importante respetar la determinación del futbolista. También recordó que abandonar la selección no significa que haya llegado el final de su carrera profesional.

"No quiero emitir un juicio. Creo que se trata más de mostrar respeto que de comentar. Por supuesto, respeto su decisión. Esto no es una retirada. Todavía no ha terminado su carrera", manifestó.

Mourinho evita opinar sobre el conflicto entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús

Aunque el futuro de Cristiano Ronaldo después de colgar los botines ya comienza a despertar curiosidad, Mourinho considera que todavía es demasiado pronto para especular sobre el siguiente paso del portugués.

Entre las posibilidades que se han mencionado está la de verlo algún día como entrenador, pero el estratega reconoció que desconoce cuáles son los planes del delantero y qué piensa hacer cuando termine su etapa como futbolista.

"En cuanto a la posibilidad de que se convierta en entrenador, no puedo decirlo con certeza. No sé qué le pasa por la cabeza, y es demasiado pronto para comentarlo, dado que, como mencioné, todavía es un jugador profesional", concluyó.

Por ahora, Cristiano Ronaldo continúa siendo futbolista profesional y, de acuerdo con las declaraciones de Mourinho, todavía tiene objetivos por alcanzar. Lo que el entrenador sí dejó claro es que espera que el día de su despedida definitiva del futbol sea muy distinto al que vivió al cerrar su capítulo con Portugal.