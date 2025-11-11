Cefor Pachuca Monclova 14 aplasta 7-0 a Colegio La Salle en jornada 10

La defensiva del Colegio La Salle no tuvo la capacidad para hacerle frente al ataque del Cefor Pachuca Monclova '14 y los tuzos terminaron agenciándose los 3 puntos con cómoda victoria de 7-0, en encuentro de la categoría Infantil que protagonizaron dentro de la jornada 10.

La escuadra albiazul ejerció una clara superioridad sobre la cancha del Parque Xochipilli 1 y reflejó esa condición en el tanteador con holgada diferencia, la cual fue liderada por un inspirado Christian Bustos quien firmó un par de anotaciones. La zaga lasallista sufrió la embestida de la ofensiva tuza, a la que se unieron Agustín Otzuka, Giovanni Fernández, Ángel Martínez, Juan Vázquez y Dereck Coronado para darle tintes de goleada al resultado.

En otro cotejo de la categoría Infantil, la escuadra del Cefor Pachuca Monclova '15 se impuso sin mayores complicaciones ante el CF Apaches de Castaños, rival al que superó con un abultado 4-0. Tadeo Ortiz se convirtió en la figura del partido que se libró en el campo del Parque 1, luego de firmar un par de goles para apuntalar el triunfo de los Tuzos. La cuota goleadora de Ortiz fue reforzada por Mía Esparza y Cristofer Saldaña, quienes contribuyeron con un tanto para ampliar el dominio albiazul sobre la tribu castañense en los cartones finales.