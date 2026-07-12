Cefor Pachuca Monclova se corona campeón de la Copa Xochipilli: 1-0 ante Santos

El Cefor Pachuca Monclova redondeó una gran participación en la Copa Xochipilli al proclamarse campeón de la categoría Biberón, tras imponerse por la mínima diferencia de 1-0 ante la Academia Santos en una reñida final disputada este fin de semana.

Ambos equipos llegaron a la última instancia de la temporada con todos los merecimientos, pero fueron los Tuzos los que lograron gestar el triunfo tras encontrarse con una anotación tempranera que terminó definiendo el resultado.

El cronómetro marcaba el minuto '5 de juego cuando el grito de gol explotó en la banca y porra del Cefor Pachuca Monclova. Braulio Gaona se encontró el balón en la línea del área chica, burló la salida de la portera Natalia Garduño, y tocó con colocación para guardarlo en las redes, firmando el tanto que valió el campeonato.

La escuadra santista tuvo tiempo de más para insistir en la búsqueda del empate, pero sus intentos no tuvieron éxito. La zaga tuza se empleó para defender la ventaja, consumando un sufrido triunfo que valió para alzar la corona de la categoría Biberón.