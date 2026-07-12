Rayados 12 gana final juvenil A en emocionante tanda de penales

En una final disputada a la máxima intensidad, y que tuvo final dramático y polémico, el equipo de Rayados 12 se quedó con la corona de la categoría Juvenil "A" tras superar en tanda de penaltis al Cefor "Pony" Alvarado.

Después de igualar sin goles en el tiempo reglamentario, La Pandilla se impuso por 4-3 en una reñida tanda de tiros desde el manchón de la cancha del Parque 1.

En lo que fue el partido regular, la escuadra escarlata tuvo opciones de sobra para definir el partido, pero jugadores como Justin Mesta, Abner García, Joseph Pizaña y Herson Jiménez no tuvieron la contundencia para encontrar el gol. Los albiazules también se acercaron al área contraria, pero tampoco pudieron conseguir la ventaja pese a los intentos de Iker Díaz, Liam Bosque, Matías Alvizu y Emiliano Aguilar.

Tras el silbatazo final del árbitro Francisco Mireles y con el marcador intacto, el campeonato se definió en tanda de penaltis. Ahí, la polémica se presentó cuando el arquero Sebastián Saldaña, del Cefor "Pony" Alvarado, hizo una atajada que pudo haber sentenciado la serie, pero el árbitro señaló que el guardavallas estaba delante de la línea de meta y ordenó repetir el tiro, ante las protestas de los jugadores, cuerpo técnico y porra de la escuadra escarlata.

En la repetición, el dorsal "10" de Rayados no perdonó. Convirtió para darle ventaja y un fuerte envión anímico a La Pandilla, lo cual fue decisivo para imponerse en la serie y quedarse con el título.