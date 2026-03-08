Club Astros da inicio a la temporada 2026 de béisbol en Los Bosques

El Club Deportivo y Social Astros anunció que este domingo 8 de marzo se llevará a cabo la ceremonia oficial de inauguración de la Temporada 2026 de la Liga de Béisbol Jesús Armendáriz Rojas; dicho circuito celebrará su edición número 75, consolidándose como la liga más tradicional de la pelota local.

Aunque el calendario de encuentros ya inició con su rol normal de juegos, el acto protocolario marcará formalmente el arranque de la campaña. La ceremonia está programada para las 10:00 de la mañana en el Parque de Béisbol Diana Laura, ubicado en la colonia Los Bosques, campo que funge como casa del Club Marlines, dirigido por el manager Holman Salas Loera.

Durante el evento se realizará el tradicional desfile de equipos, en el que participarán 13 escuadras que competirán a lo largo de la temporada por el campeonato de la Primera Fuerza. Las novenas que integran el circuito son: Mets, Astros, Ángeles, Charros, Toro, Indios, Tigres, Piratas, Yankees, Gallos, Nationals, Rockies, Flocar.

Directivos del Club Astros, organizador del circuito, extendieron una cordial invitación a todos los aficionados al béisbol, conocido como el "Rey de los Deportes", para que asistan este domingo al Parque Diana Laura y formen parte de esta fiesta deportiva que dará marco oficial al inicio de una nueva temporada.

Se espera un ambiente familiar y de convivencia deportiva, en el que jugadores, directivos y seguidores del béisbol podrán celebrar juntos el arranque de una campaña más dentro de los circuitos organizados por el Club Astros.