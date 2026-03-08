Rangers logran emocionante triunfo sobre Sultanes en Monclova

Joshua Rangel y Eleazar Castro lideraron la producción de Rangers para soportar un triunfo sobre Sultanes por pizarra de 12-9, en reñido duelo correspondiente a la serie 27 de la Liga de Béisbol Furiazul.

Con el Parque Pericos como escenario, los vigilantes sumaron una victoria más a su cuenta en la categoría 9-10 años liderados por la dupla conformada por Rangel y Castro, quienes aportaron 3 anotaciones, respectivamente.

En el segundo episodio, ambos figuraron con un par de timbres a los que se unió Santiago Barboza para redondear un racimo de 3 carreras; después, los Rangers ampliaron la diferencia con rally de 4 carreras en el tercer rollo, incluidas otras 2 rayitas de Joshua y Eleazar.

Por su parte, David Flores conectó imparable al central y mandó a Joaquín Lira al plato para agregar una más en el cuarto episodio, mientras que el triunfo fue asegurado en el quinto capítulo con triple producción elaborada por Rangel, Castro y Barboza.

A su vez, los Sultanes estrenaron el score en el cierre del primer episodio con jonrón de dos carreras conectado por Rogelio Alvarado, luego Ricardo García produjo otras 2 en el segundo capítulo con doblete hacia el jardín derecho. Los "fantasmitas grises" se apuntaron 3 rayitas más en la tercera tanda para nivelar los cartones momentáneamente 7-7, en tanto que Mateo de Hoyos y Tadeo Contreras anotaron en la cuarta para descontar la desventaja.

Con 2 carreras y un par de hits recibidos, así como un ponche en 2 entradas y un tercio de actividad monticular, el relevista Joaquín Lira se acreditó el acierto, mientras que la derrota fue para Ricardo García, quien lanzó por espacio de una entrada.