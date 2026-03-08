Diablos A asegura victoria sobre Sultanes: Santi Chávez brilla en el juego

Santi Chávez se vistió de héroe al aparecer en el cierre de la sexta entrada para sellar la carrera que definió el triunfo de Diablos A por pizarra de 6-5 sobre Sultanes, el cual le valió a los escarlatas para avanzar a la serie por el título de la categoría Moyote.

En el tercer y definitivo encuentro de la serie, disputado el pasado jueves en el Parque Raúl Galata, los Sultanes tomaron una ventaja tempranera con timbres de William Rodríguez y Andy Niño en el primer rollo, sin embargo, los pingos respondieron de forma contundente en el tercer episodio y remontaron con un rally de 4 carreras que incluyó un cuadrangular de Jesse Cruz.

Los "fantasmitas grises" no se quedaron con los brazos cruzados y en la cuarta tanda respondieron con anotaciones de Mateo Arreola y Nicolás Ayala, las cuales emparejaron momentáneamente la pizarra 4-4.

Diablos volvió a ponerse al frente en el fondo de la quinta entrada con una carrera de Luizhao Sifuentes, luego William Rodríguez dio la cara por Sultanes al timbrar en la parte alta del sexto rollo, para volver a nivelar los cartones.

Sin embargo, Santi Chávez sentenció el triunfo de los escarlatas con una oportuna anotación en el fondo de la sexta tanda. Tras embazarse con doblete, Chávez fue empujado por Eduardo Castillo con un imparable al prado derecho, sellando una apretada pero merecida victoria para los Pingos, quienes se verán las caras con Yankees en la serie final.

En el duelo de serpentinas, Denis Esquivel trabajó 2 entradas y 2 tercios para agenciarse el triunfo, luego de relevar al abridor Adrián Llanas, mientras que la derrota fue para Josué Mata quien cerró el encuentro por Sultanes.