Cerberos remontan y vencen a LVM en voleibol masculino

En uno de los cotejos más destacados de la fecha 9, los Cerberos lograron remontar un mal inicio y terminaron imponiéndose en tres sets frente a la escuadra de LVM.

El encuentro comenzó con dominio absoluto de LVM, que se adjudicó el primer set con una amplia diferencia de 25-15. Sin embargo, los Cerberos no bajaron los brazos, ajustaron su planteamiento y emparejaron la contienda al anotarse el segundo episodio por 25-17.

Ya en el desenlace, los caninos sacaron a relucir su mejor versión para cerrar el duelo con marcador de 15-10, asegurando así un triunfo valioso dentro de la categoría Varonil.

GANARON JAGUARES Y SHADOWS

Otro partido que sobresalió por su intensidad fue el que sostuvieron Jaguares y Dateko, también en la rama varonil. El conjunto felino arrancó con fuerza y se llevó el primer set por 25-20, pero Dateko respondió de manera inmediata con un ajustado 25-22 en el segundo episodio. La paridad obligó a definir el compromiso en un tercer set, donde Jaguares recuperó su intensidad ofensiva y cerró con autoridad, imponiéndose por 15-10 para quedarse con la victoria.

Por su parte, el sexteto de Shadows ofreció una actuación sólida y sin titubeos ante los Raptors, logrando un triunfo en dos parciales corridos. Las "sombras" controlaron el partido desde el arranque y se impusieron con marcadores de 25-21 y 25-22, para agenciarse una contundente victoria.