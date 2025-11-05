Emotivo homenaje a figuras del deporte en Monclova

Este domingo, el Club Astros rendirá un emotivo homenaje a 19 destacadas figuras del ámbito deportivo local durante la ceremonia de entronización al Salón de la Fama del Deporte, recinto que se apresta a superar la cifra de 100 miembros en su galería.

El evento se llevará a cabo en punto de las 7:00 de la noche en el inmueble ubicado en la colonia Chapultepec, donde autoridades deportivas, invitados especiales, familiares y amigos de los homenajeados, serán testigos de un emotivo reconocimiento a un selecto grupo de personas que se distinguen por su pasión por el deporte.

Entre los nuevos miembros del recinto de los inmortales destaca Mario Menchaca, incansable promotor de boxeo que por más de tres décadas ha impulsado el talento local en los cuadriláteros. Junto a él serán inmortalizados los beisbolistas y softbolistas Héctor Rodríguez Cañamar, Enrique "Burro" Esquivel (+), Tirso Flores, Pablo Ruiz, Adolfo "Fito" Guajardo, Armando Rodríguez y Baldomero Pérez (+), todos con una trayectoria sobresaliente en los diamantes.

El fisicoculturismo también tendrá su representante en la Generación 2025 del Salón de la Fama, con la entronización del dos veces Mr. México Veterano, Emilio García Hernández, quien se ha convertido en un ícono del deporte local tras más de 30 años como exponente y promotor de dicha disciplina.

En el atletismo femenil, se reconocerá el legado de Leonarda Maltos y María Elena Haro, pioneras y referentes de generaciones que han seguido sus pasos en las pistas; además, también entrarán al recinto de los inmortales José Cruz Gaytán, figura emblemática del futbol local; los promotores Francisco Varela, Heberto Rodríguez Mona y Jesús González Pruneda, impulsores de diversas disciplinas; Ricardo Villarreal, con una brillante carrera en el básquetbol; Guadalupe Fraga, decano del futbol; el reconocido ciclista Manuel Castilla, y Francisco Padilla.

Con estos 19 nuevos miembros, el Salón de la Fama del Deporte local superará la cifra de 100 personalidades que forman parte de su galería, un espacio que desde su fundación en el año 2000, por iniciativa del Club Deportivo y Social Astros, ha mantenido viva la memoria y el legado de quienes han engrandecido el deporte de Monclova y la Región Centro.