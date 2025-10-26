Asmaro Moreno Ponce Destacado en Ceremonia de Apertura de Temporada Invernal 2025

La Liga de Fútbol Americano Infantil de la Región Centro de Coahuila inició una nueva edición este sábado, con una ceremonia especial que se realizó en las instalaciones del Club Búfalos.

Los Acereros de la Zona Centro, Bucaneros de la Ciudad Deportiva, Búfalos de la Colonia Obrera y Panteras de la colonia Petrolera fueron los protagonistas principales del evento inaugural, el cual reunió también a decenas de padres de familia que adjudicaron apoyar a sus equipos favoritos.

Durante el evento de apertura, la directiva de la LIFARCC tuvo a bien invitar al señor Asmaro Moreno Ponce, un personaje con amplio reconocimiento en el deporte de las tacleadas a nivel local, en cuyo honor se jugará la Temporada Invernal 2025.

Por su parte, el mensaje de bienvenida estuvo a cargo de Pedro Peña, presidente de dicho circuito de fútbol americano infantil, mientras que el tradicional protocolo de "el juego de la vida" estuvo a cargo del jugador Diego Romo, del club Panteras, acompañado por su padre.