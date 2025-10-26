Emil Ramos lidera triunfo de Cubs sobre Astros en Parque Xochipilli

Alan Mata, Raúl Hartz y Adán García llegaron al pentágono en la séptima entrada para sellar la victoria de los Cubs por pizarra de 7-4 sobre Astros, en duelo de la categoría 13-14 años que libraron en el diamante del Parque Xochipilli, dentro de la novena serie.

En el primer episodio, los cachorros sumaron un par de rayitas impulsadas por Lionel Hernández con 'sendo' imparable entre los jardines central y derecho; posteriormente, Emil Ramos contribuyó con un timbre en el cuarto episodio y el mismo Hernández timbró en la sexta, mientras que la ventaja fue remachada con una agónica producción en el séptimo rollo.

Por su parte, los Astros respondieron con anotación de Diego Hernández en el primer episodio, Daniel Hernández aportó una rayita en la segunda tanda, mientras que en el tercer rollo, Jonathan Morales y Cuitláhuac Cisneros anotaron para cerrar la cuenta.

En el duelo de serpentinas, Emil Ramos trabajó 2 episodios como relevista y se apuntó el éxito, luego de tomar el lugar que dejó el abridor Raúl Hartz, a la vez que Daniel Hernández se llevó la derrota.

Mientras tanto, el mismo Ramos se hizo notar en la registradora con efectividad de 3-2, secundado por Oscar Hernández para apuntalar la ofensiva de los Cubs, en tanto que Cristo García bateó de 3-1 por los Astros.