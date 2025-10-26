Manuel Lapuente muere a los 81 años tras batalla contra la neumonía

Este sábado 25 de octubre, Manuel Lapuente murió a los 81 años luego de atravesar una neumonía que poco a poco fue deteriorando el estado de salud del ex futbolista y ex entrenador de la Selección Mexicana.

Siendo el Director Técnico del mayor logro en la historia de la Selección Mexicana (campeones de la Copa Confederaciones, 1999), se confirmó la muerte de Manuel Lapuente, quien sufrió de una neumonía que poco a poco fue mermando su estado de salud.

Siendo el Director Técnico de la Selección Mexicana en el Mundial de Francia 1998, donde el Tri fue eliminado en Octavos de Final, Manuel Lapuente consiguió una gran trayectoria desde los banquillos, consagrándose en 11 ocasiones con diversas playeras: México, Puebla, Necaxa y América.