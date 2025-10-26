Los Georges arrasan a Te de Manzanilla en la Liga de Softbol Enrique Arizpe

Los Georges regresaron al camino del triunfo en la Liga de Softbol Enrique "La Carrucha" Arizpe, tras imponerse sobre la escuadra de Te de Manzanilla por paliza de 15 carreras contra 4, en duelo que cerró la octava fecha del calendario regular. Brayan Ontiveros lució al frente de la ofensiva ganadora al pegar de 2-2, Javier García bateó de 3-2 con una tercia de anotaciones, y Pedro Martínez apareció en el círculo de pitcheo con labor de 5 innings para agenciarse el éxito, registrando 4 carreras y 8 hits en contra, con una base por bolas otorgada. Por su parte, Gerardo Villalobos tuvo una desafortunada salida en el centro del diamante y se llevó el descalabro, a la vez que Ángel Castillo fue el bateador rescatable de la ofensiva derrotada, al pegar de 2-2. El conjunto georgiano consiguió una tempranera y decisiva ventaja, al sumar un total de 11 carreras en el primer episodio; después, en la parte alta de la cuarta tanda, la victoria fue sentenciada con un rally de 4 carreras elaborado por Javier García, Brayan Ontiveros, Fernando López y Eduardo Hernández. A su vez, el equipo de Te de Manzanilla logró recortar la distancia con anotaciones de José Ramírez en el primer rollo, mientras que Jesús Villarreal, Alan Ortiz y Ángel Castillo fabricaron una triple producción en el cierre de la quinta tanda.