León y Pumas igualan 1-1 en partido clave por Play-in

Con gol de penal de JJ Macías, Pumas rescató el empate frente a León (1-1) durante la Jornada 15 del Apertura 2025 de Liga MX; ambos complican sus aspiraciones por un boleto rumbo al Play-in.

En un duelo de dos necesitados del triunfo para mantener vivas sus aspiraciones rumbo a la parte final del Apertura 2025, León recibía en el Nou Camp a una escuadra universitaria sumamente replegada en busca de un contragolpe que les ayudara a ponerse por delante en el marcador.

Con el ingreso de James Rodríguez, La Fiera vivió un envión anímico inmediato, por lo que tras un centro proveniente desde la banda de la derecha, ´Plátano´ Alvarado aprovechó la soledad en el área para simplemente empujar el esférico y darle la ventaja a los locales (57´).

Los de Efraín Juárez no tardaron en responder y contaron con un penal a favor cobrado por Nathan Silva, sin embargo, el defensor universitario entregó el intento a los guantes de Oscar Garcia, quien mantenía el triunfo para los suyos hasta el final del encuentro disputado en donde ´La vida no vale nada´.

Finalmente, antes de entrar al tiempo de compensación, los del Pedregal contaron con una nueva oportunidad desde los 11 pasos que JJ Macías no perdonaría a su ex equipo, por lo que igualó el marcador y sumó un punto de oro que les permite seguir soñando con un sitio en Play-in de cara a las últimas dos fechas.

El resultado obtenido deja a Pumas en el 12º sitio y -momentáneamente- a un punto de la zona de Play-in, mientras que León prácticamente sentenció sus aspiraciones en el Apertura 2025 al ser 16º con únicamente 13 unidades.

Para la Jornada 16, León visitará la capital del país para enfrentar al América en un duelo donde La Fiera deberá salir por los 3 puntos y dejar las especulaciones de lado, mientras que Pumas recibirá a Xolos en un duelo donde tienen prohibido perder para evitar ser eliminados antes de la última fecha.