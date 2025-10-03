Premios y reconocimientos para los Charros de Jalisco en el Estadio Panamericano

GUADALAJARA, Jalisco 03-Oct-2025.- Los Charros de Jalisco recibieron sus títulos y premios como campeones de la Liga Mexicana del Pacífico.

Por ello, se entregó el galardón Ejecutivo del Año a Luis Alberto González; el mejor gerente fue Héctor Carrillo, mientras que Benjamín Gil fue distinguido como Mánager del Año en una ceremonia en el Estadio Panamericano.

Además, la LMP entregó los Guantes de Oro al primera base Reynaldo Rodríguez, al jardinero Julián Ornelas y al pítcher Luis Iván Rodríguez.

"Agradecido por la oportunidad que me dieron los Charros para venir y aportar mi grano de arena, lo que sé hacer. Entonces, ahora nuevas metas, nuevos retos, pero seguir dando lo mejor de mí, aportando para buscar victorias y tener ese campeonato, que es lo que queremos nuevamente (...) A retener el título, que es lo que se busca para esta temporada 2025-26", confesó el colombiano Rodríguez.

Los Charros arrancarán la temporada 2025-26 el 15 de octubre, visitando a los Águilas de Mexicali, que pagarán la visita el 16 en el Panamericano en la Serie Inaugural.