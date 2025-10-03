Javier Aguirre llama a Berterame y Lainez para la Fecha FIFA de octubre

MONTERREY, NL 03-Oct-2025 .-La Selección Mexicana dio a conocer la lista de convocados para la Fecha FIFA de octubre, donde Germán Berterame y Diego Lainez fueron los únicos regios contemplados por el técnico Javier Aguirre.

"Berte" volvió a formar parte de la convocatoria después de tener acción en septiembre ante Japón entrando de cambio y después frente a Corea del Sur, como titular.

Por su parte, Lainez también regresó a la convocatoria después de solamente tener acción ante Corea del Sur, en Nashville, Tennessee, contrario a su compañero en Tigres, Juan Sánchez Purata, quien en esta ocasión no fue llamado por el "Vasco".

En la convocatoria también destacan las ausencias de Raúl Jiménez y Edson Álvarez, además del regreso de Julián Quiñones.

México enfrentará a Colombia el 11 de octubre en Dallas, Texas, para después viajar a Guadalajara y medirse a Ecuador, el 14 del mismo mes.