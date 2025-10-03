Voit Presenta Balón Rosa para la Campaña de Detección de Cáncer de Mama en la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO 03-Oct-2025 .-La Liga MX se pinta de rosa a partir de esta tarde en el partido Necaxa-Pachuca y durante todo el mes de octubre.

El fútbol mexicano realiza la edición 19 de la Campaña Rosa, mediante la que se busca sensibilizar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama.

Los datos transmitidos por la propia Liga MX son contundentes: más de 8 mil mujeres fallecieron en 2023 debido a dicha enfermedad; al día, fallecen 13 personas por dicho mal.

Es por eso que la marca Voit confeccionó el balón rosa, especial para amplificar la potencia del mensaje, y con el que se jugará durante todo este mes tanto en partidos de la Liga MX varonil, femenil, como Expansión MX.

Las porterías tendrán redes en color rosa, los capitanes de los equipos portarán un gafete alusivo al cáncer de mama, además de que se realizará una subasta de jerseys para comprar prótesis mamarias externas a las mujeres sobrevivientes.

Con estas acciones, la Liga MX busca que el fútbol trascienda en la cancha y contribuye a la detección temprana, apoyo y sensibilización frente al cáncer de mama, expuso el organismo.

Además, mujeres y hombres sobrevivientes al cáncer de mama entregarán el balón en la ceremonia protocolaria de los partidos.

El mensaje es claro: la autoexploración y los cuidados pueden salvar vidas.

