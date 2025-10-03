PSG e Inter Miami se suman a la carrera por Gilberto Mora, la joya mexicana del Mundial Sub-20

Gilberto Mora se ha convertido en una de las sensaciones más comentadas del Mundial Sub-20, gracias a su destacada actuación con la selección mexicana. Su talento no solo ha llamado la atención de los aficionados, sino también de varios de los clubes más importantes del mundo, que ya lo tienen en la mira como una futura promesa del fútbol internacional.

Hasta hace poco, nombres de peso como Real Madrid, Manchester United y Ajax eran los principales interesados en fichar al joven mexicano. Sin embargo, en los últimos días se han sumado dos clubes que podrían cambiar el panorama: el Paris Saint-Germain (PSG) y el Inter Miami.

Según el insider Ike Carrera, el club parisino ya ha solicitado informes detallados sobre Mora, mostrando un interés concreto por su evolución. El PSG se uniría así a la intensa competencia por firmar al jugador, cuyo rendimiento ha sido una de las grandes sorpresas del torneo juvenil.

Por otro lado, Transfer News señala que Inter Miami también ha puesto los ojos en el futbolista. El club estadounidense, donde juega Lionel Messi, estaría considerando seriamente la posibilidad de ficharlo, lo que podría resultar un fuerte incentivo para el joven, dada la posibilidad de compartir vestidor con el astro argentino.

La realidad es que, tras su desempeño en este torneo internacional, el nombre de Gilberto Mora ha ganado proyección global. Se encuentra en uno de los escenarios más visibles del fútbol juvenil, y su valor como jugador continúa en ascenso.