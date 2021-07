César Atlahua Tapia Figueroa, un receptor de calidad y con carácter de Acero

Score

Tuvo un largo camino que recorrer, pensó en abandonar el béisbol, pero terminó convirtiéndose en una estrella del béisbol mexicano.

El beisbol es el deporte de la una y mil jugadas, es impredecible y ningún juego se parece a otro, este mundo es vida para quienes lo practican ya que desde su inicio de preparación hasta el mundo profesional viven lejos de la familia haciendo un sacrificio por formar su trayectoria deportiva hasta convertirse en estrellas.

Tal es el caso de César Atlahua Tapia Figueroa receptor profesional y actual jugador de los campeones de la Liga Mexicana de Beisbol Acereros de Monclova, "El Natural" como se le conoce por los aficionados y atletas comenzó la práctica de la pelota caliente a los 8 años desempeñándose en short stop y tercera base, siendo hasta los 19 años cuando se perfiló como receptor.

Las dificultades que el pelotero tuvo fueron el entrenar a diario, jugar y adaptarse a los lanzamientos más duros y la velocidad del juego, para los lectores de Periódico La Voz el receptor de beisbol profesional César Tapia comparte su trayectoria deportiva.

El acercamiento a una organización profesional y su firma

A los 16 años cuando recibí una invitación para el campo de entrenamiento del Águila de Veracruz en 1999, pero al siguiente año tuve la firma a los 17 años con Pericos de Puebla en el 2000.

La etapa de Prospecto

Una etapa muy complicada, pero a su vez aprendí y entendí bastante este juego, aprendí a adaptarme a todo persiguiendo siempre el sueño de ser profesional, 4 años en sucursales me prepararon bien para jugar en LMB.

El momento del debut

Fue algo increíble y sorpresivo porque pensé que no se daría, me sentía un poco decepcionado porque no me daban la oportunidad, me iba muy bien en sucursales y no recibía la llamada, incluso pensé en abandonar al equipo, pero gracias a Dios las cosas salieron bien cuando debían, recibí la llamada cuando estaba jugando en la Liga Norte de Sonora con el equipo de Nogales.

Estaba durmiendo cuando me despertaron para darme la noticia, andaba nervioso y emocionado todo ese día, lo mejor fue cuando hablé con mis papás para darles la noticia.

La adaptación al mundo profesional del béisbol

Si fue algo complicado mi primer año, uno viene de jugar bien al beisbol en la Liga Amateur pero el profesional cambia bastante, de entrada, el entrenar y jugar todos los días, hay que acostumbrar al cuerpo, eso no es fácil, ver picheos más fuertes batear con madera y sobre todo competir con tus compañeros por un lugar y tener que hacer todo ese cambio de la noche a la mañana, pero gracias a Dios tuvimos la capacidad de hacer los ajustes y tuve muchas personas buenas que me ayudaron, coach, compañeros y rivales, pero los mejores consejos siempre los recibí de mi papá y uno de ellos fue el no rendirme nunca.

Un momento complicado de su carrera

Creo que el más complicado ha sido cuando me operaron del hombro derecho, jugué toda la temporada 2010 con un desgarre en el hombro sin saberlo, fue muy complicado para mí porque no podía dar mi 100% y no sabía porque hasta que terminando la temporada me dieron el diagnóstico y hubo que operar, pero gracias a Dios nunca más he sufrido de mi hombro.

Sus logros más importantes

En lo individual el campeonato de bateo del 2016 con Pericos y ese mismo año la nominación de MVP. En lo colectivo sin duda han sido los campeonatos de Pericos de Puebla y Acereros de Monclova.

La llegada de los 1500 imparables de por vida en LMB

Me sentí muy feliz por la doble causa, el ganar el juego y llegar a la cifra de los 1500 tenía mucha emoción, aunque la verdad a un principio no sabía la importancia que tenía llegar a esa cifra, tampoco lo veía como un número más, pero creo que por eso lo disfruté mucho más, además que mi familia estaba presente.

El consejo de César Tapia para los jóvenes

Trabajen fuerte y prepárense todos los días, persigan su sueño siempre hay que escuchar los consejos de quien venga y tomar los que puedan ayudarte, así como aportar, sobre todo que se diviertan y disfruten del béisbol.

César Tapia no ha pensado en el retiro, dice sentirse muy bien físicamente, mientras tenga oportunidad de jugar lo hará, no ha pensado en una edad definida para el retiro, piensa que su cuerpo se lo dirá en su momento y espera estar muchos años más en el diamante, finalmente dejó unas palabras de agradecimiento.

"Estoy muy agradecido con toda la gente que de alguna manera influyó en mí, tanto compañeros como amigos, coach, mánagers, aficionados e incluso los haters que siempre están pendientes de uno, pero sobre todo a mi familia que desde siempre han estado apoyándome e impulsándome, mis padres, hermanos y mi esposa que nunca me han dejado caer y siempre están ahí incondicionalmente", finalizó.