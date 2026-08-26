Chino Huerta regresa a Pumas con sed de revancha tras su difícil paso por Anderlecht

César Huerta regresó a la Ciudad de México para incorporarse a Pumas de cara al Apertura 2026, después de una complicada etapa en el Anderlecht de Bélgica. El futbolista reveló que fue apartado del equipo y que, pese a esperar hasta los últimos días del mercado para encontrar una nueva oportunidad en Europa, no logró concretar ninguna oferta.

Huerta explicó que su paso por el futbol europeo estuvo marcado por las lesiones, además de que únicamente pudo disputar seis meses de manera efectiva. Durante ese periodo tuvo que someterse a dos cirugías, situación que dificultó su continuidad.

¿Cómo ocurrió su regreso a Pumas?

El jugador relató que en Anderlecht le comunicaron que ya no contaban con él y posteriormente fue separado del grupo. Aunque reconoció que atravesó semanas complicadas, mantuvo la esperanza de continuar su carrera en Europa.

Finalmente, al no encontrar un nuevo destino en el Viejo Continente, decidió regresar a Pumas, equipo con el que considera que tiene un asunto pendiente después de haber salido sin conseguir títulos.

"Me separaron del grupo, pasé semanas difíciles, pero con la ilusión de poder conseguir alguna oportunidad allá en Europa no la conseguí, no quedó en mí y ahora vengo porque tengo algo pendiente acá", señaló.

Detalles sobre su regreso a Pumas

Huerta aseguró que volver al conjunto universitario fue una decisión sencilla y destacó el respaldo que recibió de la directiva durante el mercado de fichajes.

El futbolista reconoció que dejar temporalmente su objetivo de mantenerse en Europa fue la parte más complicada de su decisión, pero afirmó que Pumas hizo sencillo su regreso.

También reveló que recibió propuestas y ofertas, aunque siempre tuvo claro que quería volver al cuadro de la UNAM.

¿Cuándo debutará el Chino Huerta?

César Huerta deberá realizar los exámenes médicos correspondientes este miércoles antes de formalizar su incorporación al equipo. Su presentación oficial está programada para el jueves.

Sin embargo, el atacante no viajará a Tijuana para el encuentro entre Pumas y Xolos, por lo que su regreso a las canchas con el conjunto universitario tendrá que esperar.