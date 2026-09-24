Juventus FC y Juventus se enfrentan en la octava jornada en Monclova

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Municipal de Fútbol de Monclova continuará su curso este domingo, al disputarse la octava jornada del calendario regular.

En la categoría Premier Plus, las acciones darán inicio a las 9:00 de la mañana con el duelo entre el sotanero Club Deportivo Miravalle y Trailas Teca, que tendrá como escenario la Unidad Deportiva Municipal.

Posteriormente, a las 11:00 de la mañana, las hostilidades continuarán con doble cartelera. En la cancha de la colonia Veteranos, el Necaxa de Estancias visitará a unos alicaídos Cuervos, mientras que en la Unidad Deportiva, el Juventus FC y Juventus protagonizarán un duelo por los 3 puntos y el orgullo.

Ya por la tarde, la cancha de AV Sport albergará un par de cotejos vespertinos que pondrán el cerrojo a la fecha 8. El balón se pondrá a rodar a las 5:00 de la tarde con el cotejo que enfrentará a los poderosos Colonia Obrera y Notaría Maldonado, mientras que en la cancha contigua, FC Jumar recibirá la visita del Atlético Oriente.