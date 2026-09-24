Coahuila será sede de la Olimpiada Nacional 2027

Coahuila fue confirmado como uno de los estados sede de la Olimpiada Nacional 2027, luego de concluir la sesión del Consejo Directivo y Pleno de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), encabezada por su titular, Rommel Pacheco. Con esta designación, el estado volverá a recibir a parte de la máxima competencia deportiva infantil y juvenil de México.

El próximo año, Coahuila albergará nueve disciplinas de la justa nacional: béisbol 5, básquetbol, básquetbol 3x3, béisbol, charrería, rodeo, rugby 7, softbol y tiro con arco. La variedad de deportes contempla tanto disciplinas de conjunto como pruebas individuales y de tradición, lo que representará una importante actividad.

Junto con Coahuila, también fueron confirmadas otras sedes para la edición 2027. Hidalgo recibirá 13 disciplinas, Oaxaca ocho, Tamaulipas nueve, mientras que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) albergará una disciplina y Veracruz será sede de 13 deportes. La distribución permitirá llevar las actividades de la Olimpiada Nacional a diferentes regiones del país.

Aunque todavía no se han definido oficialmente los escenarios que recibirán cada disciplina en Coahuila, los municipios de Saltillo, Monclova y Torreón se perfilan para albergar parte de la actividad. La asignación definitiva de deportes y sedes deberá establecerse posteriormente por las autoridades deportivas correspondientes.

La Olimpiada Nacional regresará a Coahuila seis años después de su última presencia en la entidad, registrada en 2021.