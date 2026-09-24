Fiorentina logra goleada 6-3 sobre Colonia Borja en la Liga Master-Oro-Platino

La Fiorentina tuvo su mejor actuación ofensiva en lo que va de la campaña y consiguió una sorpresiva victoria por goleada de 6-3 sobre la Colonia Borja, dentro de la categoría 55 años y más de la Liga Master-Oro-Platino.

En el duelo que se disputó el miércoles por la tarde en la cancha de la colonia Mezquital, la Fiore desplegó un ataque dinámico y contundente que no pudo contener el conjunto borjista. Gustavo Ramos firmó un doblete para apuntalar la ventaja, secundado con goles de Juan Montenegro, Mario Niño, José Zúñiga y Reyes Hernández.

Por su parte, la Borja respondió con anotaciones de David Coltellei, José Carlos Esquivel y Gustavo Garza para recortar la diferencia en los cartones finales. El triunfo despegó al Fiorentina de la parte baja con 7 unidades, mientras que la Borja dejó su cuenta en 13 puntos.

El superlíder de la categoría 55 años y más, Colonia Miravalle, dividió puntos con Real San Buena tras un reñido encuentro que terminó con empate de 1-1, en la cancha de la colonia Azteca.

La "Mira" tomó la iniciativa en el marcador con anotación de David Rodríguez; sin embargo, el conjunto sambonense encontró el empate por medio de Efrén Ibarra con un tiro de larga distancia que terminó en la red. Con el empate, Miravalle alcanzó la veintena de puntos y se mantuvo como líder, mientras que Real San Buena llegó a 17 unidades en la segunda posición.